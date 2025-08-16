ماكرون يؤكد: دعم كييف والضغط على موسكو لا غنى عنه

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنَه من الضروري الاستمرار في الضغط على موسكو، ما دام الغزو الروسي لأوكرانيا مستمرًا ولم يتحقق سلام دائم يحترم حقوق أوكرانيا.

وأوضح ماكرون، في منشور له على حسابه عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، السبت، أنه عقد اجتماعا تنسيقيا (عن بعد) مع الشركاء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب القمة التي جمعت الأخير ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الأمريكية.

وأضاف أنَّه واصل مشاوراته بعد الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين، وتابع بالقول: “نحن متفقون على أمر واحد: طالما أنَ روسيا تواصل حربها العدوانية، ولم يتحقق سلام راسخ ودائم يحترم حقوق أوكرانيا، فإنَّ دعم كييف والضغط على روسيا أمر لا غنى عنه. وأي سلام دائم لا بد أن يكون مقرونًا بضمانات أمنية لا تتزعزع”.

كما رحّب ماكرون باستعداد الولايات المتحدة للمساهمة في هذا المسار، مشيرًا إلى أنَّه يعمل مع واشنطن ومع شركاء “تحالف المتطوعين” من أجل إحراز تقدم ملموس، وأنهم سيجتمعون مرة أخرى قريبًا.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن “استخلاص كل الدروس الضرورية من الثلاثين عامًا الماضية، وخاصة من الميل المتكرر لدى روسيا لعدم الوفاء بتعهداتها، أمر حيوي”، مؤكّدًا أنَه سيواصل العمل عن قرب مع ترامب وزيلينسكي لحماية المصالح المشتركة والتحرك بروح المسؤولية.

واختتم ماكرون بتأكيده أن فرنسا ستبقى إلى جانب أوكرانيا.

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.