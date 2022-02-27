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ماكرون يبشر بفشل قريب لبوتين!

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 6:45 مساءً
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن باريس ستعمل مع مجموعة دول السبع على إفشال هجوم موسكو، مشيرا إلى أن العملية العسكرية ستتحول إلى فشل للرئيس فلاديمير بوتين.

وأمس السبت، طالب ماكرون نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بضمان “انسحاب القوات الروسية” من بيلاروسيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

من جهتهم، قال زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم الأحد إن الحلفاء الغربيين قرروا فصل “بنوك روسية معينة” عن نظام التراسل العالمي بين البنوك المعروف باسم سويفت.

وأضاف أن مجموعة عمل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ستشكل قريبا لتنسيق العقوبات على روسيا.

من جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إحياء إمبراطورية روسية جديدة، وذلك بعد حديثه معه مؤخراً.

وأضاف في كلمة أمام برلمان بلاده بشأن أوكرانيا، اليوم الأحد، أن على بوتين عدم الاستخفاف بتضامن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيراً إلى أنه يجب التأكد من عدم اتساع حرب بوتين إلى دول أوروبية أخرى.

كما قال إنه “لن يسمح لبوتين بعودة عقارب الساعة إلى القرن 19″، مشيراً إلى أن لا شيء يبرر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأنها يجب أن تتوقف.

وأضاف أنه يجب وضع حد للرئيس الروسي، لافتاً إلى أن الحرب كارثية لأوكرانيا وروسيا.

أما بشأن العقوبات، فأوضح أنها يجب أن تطال المسؤولين الروس وليس الشعب الروسي، لافتاً إلى أن العقوبات المفروضة لم يسبق لها مثيل.

وأضاف أن البورصة الروسية انهارت مؤخرا، ما يؤكد فاعلية العقوبات، مشيراً إلى أنه يتم العمل على عزل المصارف الروسية من خلال عزلها عن نظام “سويفت”.

يذكر أن العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية فجر الخميس (24 فبراير)، أدت إلى انتقادات غربية واسعة، ودفعت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى فرض حزمة واسعة من العقوبات على الروس، لاسيما بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف أيضا.

كما فرضت عقوبات على عشرات المصارف الروسية، متوعدة بفصلها عن نظام سويفت العالمي.

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