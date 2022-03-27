ماكرون يحذر من تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلي بضبط النفس قولا وفعلا أثناء التعامل مع الصراع الأوكراني، محذرا من “تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا”.

وتأتي تصريحات ماكرون بعد أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “جزار” وقال إنه لا يتعين أن يبقى في السلطة.

وقال ماكرون لقناة “فرانس 3” الفرنسية، لم أكن لأستخدم هذا النوع من الكلمات لأنني أواصل الحوار مع الرئيس بوتين.

وقال بايدن في وارسو إن بوتين “لا يمكن أن يبقى في السلطة”.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض فيما بعد أن تصريحات بايدن لا تعكس تحولا في سياسة واشنطن وتقصد تجهيز ديمقراطيات العالم لصراع ممتد وليس دعما لتغيير النظام في روسيا.

وأضاف ماكرون: “نريد أن نوقف الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا دون تصعيد.. هذا هو الهدف”، مشيرا إلى أن الغرض هو التوصل لوقف لإطلاق النار وسحب القوات عبر السبل الدبلوماسية.

وتابع قائلا: “إذا كان هذا هو ما نريد أن نفعله فلا يجب أن نصعد الأمور لا قولا ولا فعلا”.

ولفت ماكرون إلى أنه سيتحدث مع بوتين “غدًا (الاثنين) أو بعد غد (الثلاثاء)” لتنظيم عملية إجلاء لسكان مدينة ماريوبول المحاصرة والواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي تتعرض لقصف منذ أسابيع.

وقُتل أكثر من ألفي مدني في ماريوبول بحسب بلدية المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقعة على بحر آزوف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن نحو مئة ألف من سكان المدينة ما زالوا محاصرين فيها وهم محرومون من كل احتياجاتهم.