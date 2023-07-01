ماكرون يرجئ زيارته لألمانيا بسبب الاضطرابات في فرنسا

أعلنت فرنسا وألمانيا (السبت 1-7-2023) أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ زيارة دولة إلى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ غدا الأحد بسبب الاضطرابات التي تجتاح فرنسا في الوقت الراهن.

يأتي هذا الإعلان بعدما ألقت الشرطة القبض على ما يزيد على 1300 شخص بأنحاء فرنسا أمس خلال أحداث شغب لليلة الرابعة على التوالي.

وتجمع أفراد عائلة وأصدقاء نائل الذي تسبب مقتله برصاص الشرطة في اندلاع الاضطرابات، لحضور جنازة الشاب اليوم السبت بأحد ضواحي باريس حيث قُتل.

وقال متحدث باسم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن ماكرون تحدث اليوم هاتفيا مع الرئيس وأطلعه على الوضع.

وأضاف المتحدث “الرئيس ماكرون طلب تأجيل زيارة الدولة المقررة لألمانيا”.

ونشرت الحكومة 45 ألف شرطي وعدة عربات مدرعة خلال الليل للتصدي لأسوأ أزمة تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ احتجاجات “السترات الصفراء” التي أصابت فرنسا بالشلل في أواخر عام 2018.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن الشرطة اعتقلت 1311 شخصا الليلة الماضية مقارنة مع 875 في الليلة السابقة، في أعمال عنف وصفتها على تويتر بأنها كانت “أقل حدة”.

وقُتل نائل م. (17 عاما)، وهو من أصل جزائري-مغربي، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء عند نقطة تفتيش مروري بضاحية نانتير حيث لا تزال حركة المرور متوقفة. وعم الهدوء المنطقة صباح اليوم بعد وقوع مزيد من أعمال الشغب خلال الليل.

واصطف عدة مئات لدخول مسجد نانتير الكبير، الذي كان يحرسه متطوعون يرتدون سترات صفراء، بينما تابع الجنازة بضع عشرات من المارة من الجانب الآخر من الشارع.

وأذكت وفاته، التي رصدتها إحدى الكاميرات، شكاوى قديمة من أصحاب الدخل المنخفض والأعراق المختلطة والمجتمعات الحضرية بأن الشرطة تمارس العنف والعنصرية.