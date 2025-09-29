ماكرون يرحب بالتزام ترامب بإنهاء حرب غزة

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن ترحيبه بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال ماكرون في بيان على موقع إكس “أتوقع من إسرائيل أن تتفاعل بحزم على هذا الأساس. ليس أمام حماس أي خيار سوى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن واتباع هذه الخطة”.

في حين، ذكر مكتب رئيسة وزراء إيطاليا اليوم، أن إيطاليا ترحب باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وأبدت استعدادها للقيام بدورها، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين والجهات الفاعلة في المنطقة.

وأضاف المكتب في بيان “الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم يمكن أن يمثل نقطة تحول، مما يتيح وقفا دائما للأعمال القتالية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن ووصولا إنسانيا كاملا وآمنا للسكان المدنيين”.

وجاء في البيان “بالنسبة (لحركة) حماس، على وجه الخصوص، لديها الآن الفرصة لإنهائها بالإفراج عن الرهائن، والموافقة على عدم الاضطلاع بأي دور في مستقبل غزة، ونزع سلاحها بالكامل”.