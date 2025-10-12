الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون يندد بالقصف الروسي للبنية التحتية في أوكرانيا

منذ 48 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رويترز

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه الموثق على منصة إكس بعد حديثه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن باريس تندد بالقصف الروسي للبنية التحتية في أوكرانيا، وتعمل مع شركائها على عودة الخدمات الأساسية.

وأضاف ماكرون “مثلما يقدم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غزة بارقة أمل للسلام في الشرق الأوسط، يجب أن تنتهي الحرب في أوكرانيا أيضا”.

وتابع “إذا واصلت روسيا حربها العنيدة ورفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فعليها أن تدفع الثمن”.

ودوّت انفجارات عدة في كييف، ليل الخميس الجمعة، بحسب ما أفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، في حين أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أنّ منشآت الطاقة في البلاد تتعرَّض لهجوم روسي «ضخم».

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، فجر الجمعة، أنّ التيار الكهربائي انقطع عن شرق العاصمة الأوكرانية بأسره، إثر ضربات روسية مكثفة استهدفت منشآت الطاقة في مناطق عدة من أوكرانيا.

وقال رئيس البلدية عبر تطبيق «تلغرام» إنّ «الضفة اليسرى (الشرقية) أصبحت دون كهرباء، وهناك مشكلات أيضاً في شبكة المياه».

وأوضح مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» في وسط كييف، أنّهم سمعوا دويّ كثير من الانفجارات، بالإضافة إلى أصوات طائرات مسيّرة هجومية تحلّق في سماء العاصمة، بينما قالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك، في وقت مبكر من اليوم (الجمعة)، إن القوات الروسية شنّت هجوماً واسع النطاق على أهداف للطاقة في أوكرانيا. وكتبت على «فيسبوك»: «يتخذ خبراء الطاقة جميع التدابير اللازمة لتقليل التداعيات السلبية».

450 مسيّرة و30 صاروخاً

علّق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على الهجمات الروسية، وقال إن موسكو استخدمت أكثر من 450 طائرة مسيّرة و30 صاروخاً في الهجوم الذي شنّته على أنحاء البلاد واستهدف قطاع الطاقة اليوم (الجمعة). وأضاف أن هناك انقطاعاً للتيار الكهربائي في 9 مناطق. وشدَّد على ضرورة تقديم الشركاء دعماً بتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي، وإنفاذ العقوبات.

في غضون ذلك، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، إن بلاده قصفت الأراضي الروسية 70 مرة الشهر الماضي. وكتب سيرسكي على «فيسبوك»: «إننا ندمِّر إنتاج الوقود ومواد التشحيم والمتفجرات والمكونات الأخرى للمجمع الصناعي العسكري الروسي في الدولة المعتدية». وأضاف: «على وجه الخصوص، تم خفض تكرير النفط في روسيا بنسبة 21 في المائة».

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مبنى الكابيتول الأمريكي خلال الإغلاق الجزئي المستمر للحكومة الفيدرالية في الكابيتول هيل في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 8 أكتوبر 2025. رويترز
النقاش حول الإغلاق الحكومي في أمريكا يتجاهل خطر الدين المهدد للاستقرار
شاحنات متوقفة عند معبر تورخام الحدودي، بعد أن أغلقت باكستان المعابر الحدودية مع أفغانستان، عقب تبادل إطلاق النار بين قوات البلدين، في تورخام، باكستان، 12 أكتوبر 2025. رويترز
مقتل العشرات في اشتباكات بين باكستان وأفغانستان وإغلاق الحدود
الكرملين - روسيا
الكرملين يحذر الغرب من لحظة تصعيد "دراماتيكي" في الحرب الأوكرانية

الأكثر قراءة

خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
الطقس
توقعات الطقس في الأيام المقبلة
حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي
إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها