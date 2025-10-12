ماكرون يندد بالقصف الروسي للبنية التحتية في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه الموثق على منصة إكس بعد حديثه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن باريس تندد بالقصف الروسي للبنية التحتية في أوكرانيا، وتعمل مع شركائها على عودة الخدمات الأساسية.

وأضاف ماكرون “مثلما يقدم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غزة بارقة أمل للسلام في الشرق الأوسط، يجب أن تنتهي الحرب في أوكرانيا أيضا”.

وتابع “إذا واصلت روسيا حربها العنيدة ورفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فعليها أن تدفع الثمن”.

ودوّت انفجارات عدة في كييف، ليل الخميس الجمعة، بحسب ما أفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، في حين أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أنّ منشآت الطاقة في البلاد تتعرَّض لهجوم روسي «ضخم».

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، فجر الجمعة، أنّ التيار الكهربائي انقطع عن شرق العاصمة الأوكرانية بأسره، إثر ضربات روسية مكثفة استهدفت منشآت الطاقة في مناطق عدة من أوكرانيا.

وقال رئيس البلدية عبر تطبيق «تلغرام» إنّ «الضفة اليسرى (الشرقية) أصبحت دون كهرباء، وهناك مشكلات أيضاً في شبكة المياه».

وأوضح مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» في وسط كييف، أنّهم سمعوا دويّ كثير من الانفجارات، بالإضافة إلى أصوات طائرات مسيّرة هجومية تحلّق في سماء العاصمة، بينما قالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك، في وقت مبكر من اليوم (الجمعة)، إن القوات الروسية شنّت هجوماً واسع النطاق على أهداف للطاقة في أوكرانيا. وكتبت على «فيسبوك»: «يتخذ خبراء الطاقة جميع التدابير اللازمة لتقليل التداعيات السلبية».

450 مسيّرة و30 صاروخاً

علّق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على الهجمات الروسية، وقال إن موسكو استخدمت أكثر من 450 طائرة مسيّرة و30 صاروخاً في الهجوم الذي شنّته على أنحاء البلاد واستهدف قطاع الطاقة اليوم (الجمعة). وأضاف أن هناك انقطاعاً للتيار الكهربائي في 9 مناطق. وشدَّد على ضرورة تقديم الشركاء دعماً بتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي، وإنفاذ العقوبات.

في غضون ذلك، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، إن بلاده قصفت الأراضي الروسية 70 مرة الشهر الماضي. وكتب سيرسكي على «فيسبوك»: «إننا ندمِّر إنتاج الوقود ومواد التشحيم والمتفجرات والمكونات الأخرى للمجمع الصناعي العسكري الروسي في الدولة المعتدية». وأضاف: «على وجه الخصوص، تم خفض تكرير النفط في روسيا بنسبة 21 في المائة».