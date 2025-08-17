ماكرون يوجه اتهامًا صارخًا: بوتين لا يريد السلام بل استسلام أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن “لا يريد السلام” مع أوكرانيا بل يريد منها “الاستسلام”، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو مع “تحالف الراغبين” الداعم لكييف.

وقال ماكرون “هل أعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام؟ إذا كنتم تريدون قناعتي الراسخة، فالجواب هو كلا. إنه يريد استسلام أوكرانيا، هذا ما اقترَحه”، مؤكدا أنه يريد “سلاما متينا ودائما، أي سلاما يحترم القانون الدولي… يحترم سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها”.

ورأى في المقابل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ماكرون، عشية مشاركته مع عدد من القادة الأوروبيين في اجتماع بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، إن “رغبتنا هي تشكيل جبهة موحدة بين الأوروبيين والأوكرانيين”، وسؤال الأميركيين “إلى أي مدى” هم مستعدون للمساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا في اتفاق السلام المحتمل.

وتشكل مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا نقطة محورية في النقاشات حول اتفاق سلام محتمل، لأنها تهدف إلى ردع روسيا عن مهاجمة أوكرانيا مجددا.

وأبدى الرئيس الفرنسي حذره من اقتراح ترامب منح أوكرانيا حماية مشابهة لتلك التي تنص عليها معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من دون أن تصبح عضوا في الحلف. وقال “أعتقد أن الطرح النظري لا يكفي. المسألة هي الجوهر”.

وأكد ماكرون أنه “لا يمكن إجراء مناقشات بشأن الأراضي الأوكرانية بدون الأوكرانيين… كما لا يمكن إجراء مناقشات حول أمن الأوروبيين بدونهم”، مطالبا بدعوة الأوروبيين إلى أي قمة مقبلة بشأن أوكرانيا.

وتابع “سنذهب غدا (إلى واشنطن) ليس فقط لمرافقة الرئيس الأوكراني، بل سنذهب إلى هناك للدفاع عن مصالح الأوروبيين”.

وردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تعليقات ماكرون حول “استسلام” أوكرانيا، متهمة إياه بالإدلاء بـ”أكاذيب”.

وأضافت عبر تطبيق تلغرام أن موسكو عرضت “تسوية سلمية” للنزاع على مدى سبع سنوات بموجب اتفاقيات مينسك التي أعقبت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 وبداية الحرب في شرق أوكرانيا بين كييف والانفصاليين المدعومين من موسكو.

كما انتقدت زاخاروفا ماكرون لتلويحه باحتمال “النصر في ساحة المعركة، مع علمه التام باستحالة ذلك”، ومدّ أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وتقديم “وعود كاذبة للأوكرانيين”.