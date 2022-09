مالي: إيران تتعامل مع المحتجين بوحشية

أكد الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، أن بلاده عازمة على مساعدة الشعب الإيراني.

ففي تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الأحد، أشار مالي إلى أنه “بينما تقوم الحكومة الإيرانية بمعاملة المتظاهرين السلميين بوحشية وتمنع وصولهم إلى الإنترنت، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمساعدتهم”.

While Iran’s government brutalizes peaceful demonstrators and tries to choke off Iranians’ access to the global internet, the United States is taking action to help the Iranian people communicate with one another. https://t.co/p3UUrXBr7q

— Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) September 24, 2022