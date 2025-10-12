مانيلا تتهم بكين بصدم سفينة فلبينية قرب جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

صورة التقطت من الجو لجزيرة ثيتو المعروفة محليا باسم جزيرة (باج-آسا) ف صورة من أرشيف رويترز.

اتهمت الفلبين، اليوم الأحد، القوات البحرية الصينية باستخدام مدافع المياه وصدم سفينة فلبينية قرب جزيرة ثيتو الخاضعة لسيطرة مانيلا، ووصفت هذه الأفعال بأنها تصعيد خطير وتهديد مباشر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال خفر السواحل الفلبيني في بيان إن ثلاث سفن فلبينية، من بينها السفينة “داتو باجبوايا”، كانت راسية بالقرب من جزيرة ثيتو، المعروفة محلياً باسم “باج-آسا”، ضمن برنامج حكومي يهدف إلى دعم وحماية الصيادين المحليين، عندما اقتربت منها سفن صينية واستخدمت مدافع المياه لتخويف الطواقم.

وأضاف البيان أن إحدى سفن خفر السواحل الصيني أطلقت مدفع المياه مباشرة على السفينة الفلبينية قبل أن تصطدم بمؤخرتها، ما أدى إلى أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وأكد خفر السواحل الفلبيني ومكتب مصايد الأسماك والموارد المائية عزمهما مواصلة العمليات في المنطقة، مشددَين على أن وجودهما ضروري لحماية مصادر رزق الصيادين الفلبينيين.

ولم تصدر السفارة الصينية في مانيلا أي تعليق فوري على الاتهامات.