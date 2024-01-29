ما الرسالة التي وجهتها كتائب "القسام" للاحتلال بعد فشله في تحقيق أهداف عدوانه على غزة؟

وجهت كتائب القسام رسالة للاحتلال اﻹسرائيلي، على خلفية فشله في تحقيق أهداف عدوانه على غزة من خلال صورة نشرتها على منصتها في “تلغرام”.

وشددت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه من العدوان المتواصل على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، قائلة إن “من فشل في الإنذار لا يمكنه الحسم”.

وجاءت الرسالة في صورة تعبيرية نشرتها “القسام” عبر حسابها في منصة “تلغرام”، وأشارت إلى عبور فصائل المقاومة الفلسطينية إلى ما يعرف بغلاف غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وحملت الصورة التعبيرية عبارة “من فشل في الإنذار لا يمكنه الحسم”، في إشارة إلى الفشل الاستخباراتي الكبير لدولة الاحتلال الذي كشف عنه هجوم المقاومة الفلسطينية المباغت صباح السابع من أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد 115 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وسط فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

يذكر أن أهالي قطاع غزة يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 26 ألف شهيد و65 ألف مصاب بجروح مختلفة، معظمهم من الأطفال والنساء.