ما جديد الانتخابات في أستراليا؟

لافتة انتخابية تحمل صورة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في سيدني، أستراليا، 3 مايو/أيار 2025. رويترز

بدأ الفرز في الانتخابات الوطنية الأسترالية يوم السبت مع بدء إغلاق صناديق الاقتراع، مع ترجيح فوز حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على المعارضة المحافظة في سباق متقارب.

وتوقعت إذاعتا سكاي نيوز أستراليا وسيفن أن الائتلاف الليبرالي الوطني المعارض لن يتمكن من الفوز بالحكومة أو تشكيل أغلبية فيها، استنادًا إلى الفرز المبكر.

مع فرز 13.7% من الأصوات، كان حزب العمال متقدمًا بنسبة 54.8%، وفقًا لتوقعات هيئة الإذاعة الأسترالية.

وكانت ضغوطات تكلفة المعيشة والمخاوف بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب المتقلبة من بين أهم القضايا التي تشغل بال الناخبين.

وانتهى التصويت في الانتخابات العامة في الولايات الشرقية المكتظة بالسكان في أستراليا، بما في ذلك مدينتا سيدني وملبورن، مع بقاء ساعتين إضافيتين للتصويت اليوم السبت في أستراليا الغربية في سباق متقارب للغاية.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بفارق ضئيل على المعارضة المحافظة بعد حملة هيمنت عليها المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان حزب العمال متراجعا في استطلاعات الرأي حتى شهر فبراير شباط الماضي.

وأغلقت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة السادسة مساء (08:00 بتوقيت غرينتش) في شرق البلاد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، والذي تشمل أيضا برزبين والعاصمة كانبيرا.

وسينتهي التصويت في ولاية جنوب أستراليا والإقليم الشمالي في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش، تليهما ولاية أستراليا الغربية، حيث تقع مدينة بيرث، في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يبدأ إعلان النتائج في الدوائر الانتخابية الفردية في غضون ساعات قليلة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق عدة ساعات أخرى أو أياما للحصول على النتيجة النهائية، اعتمادا على مدى تقارب نتائج التصويت.

ويقول المحللون إن ألبانيزي خاض حملة انتخابية قوية في حين عانى زعيم المعارضة بيتر داتون من عثرات سياسية وما يعد تقاربا أيديولوجيا مع ترامب، وهو ما أصبح مصدر قلق بالغ للناخبين.