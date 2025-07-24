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ما حقيقة طرد رئيس الوزراء البريطاني من مطعم بسبب دعمه إسرائيل؟

منذ ساعة واحدة
كير ستارمر - رويترز

كير ستارمر - رويترز

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في خضم تصاعد الغضب الشعبي تجاه مواقف الغرب من العدوان على غزة، ظهر مقطع مصور زعم فيه ناشطون أنه يوثق طرد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من مطعم في أيرلندا، احتجاجا على دعمه إسرائيل، لكن التحقق يكشف قصة مختلفة تماما.

وانتشر مقطع الفيديو -الثلاثاء 22 يوليو/تموز الجاري- على منصات التواصل الاجتماعي، وأُرفق بتعليق مثير: “رجل أيرلندي أسطوري يطرد رئيس الوزراء البريطاني المؤيد لإسرائيل من مطعمه”.

وقد ربطت منشورات واسعة الانتشار الحادثة بدعم ستارمر لإسرائيل في حربها الأخيرة على غزة، وحققت مئات آلاف المشاهدات خلال ساعات.

في السياق، أجرت وكالة “سند” للتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة مراجعة للفيديو، وتبيّن أنه قديم ومضلل، إذ تعود الحادثة إلى عام 2021، ووقعت في مدينة باث جنوب غربي إنجلترا، وليس في أيرلندا كما تم الترويج.

ووفق تقارير صحفية بريطانية آنذاك، فإن زعيم حزب العمال كير ستارمر تعرّض للطرد من حانة تُدعى “ذا رافين” في أثناء جولة انتخابية، بسبب غضب مالك الحانة من مواقف الحزب حيال الإغلاق العام المرتبط بجائحة كورونا، وليس لأي سبب متعلق بفلسطين أو إسرائيل.

    المصدر :
  • الجزيرة

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