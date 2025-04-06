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ما صحة توقف تبادل الموقوفين مع قوات سوريا الديمقراطية؟ مديرية إعلام حلب توضح

منذ 6 ساعات
عناصر من "قسد" أمام سجن الصناعة في الحسكة

عناصر من "قسد" أمام سجن الصناعة في الحسكة

سانا
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أكدت مديرية الإعلام في حلب، اليوم الأحد، في سلسلة من التصريحات للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن بحلب وقوات سوريا الديمقراطية لا تزال مستمرة، وذلك ردا على ما تم تداوله من أنباء حول توقفها.

وأوضحت المديرية أن، الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له.

وأشارت إلى الإشاعات المتداولة حول تعطيل العملية مصدرها “قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية”، وهي جهات متضررة من الاستقرار الذي يهدف الاتفاق إلى تحقيقه.

ولفتت إلى أنه سيتم استئناف التبادل خلال الأيام القادمة، حيث تجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتسريع العملية.

بدأت كل من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يوم الخميس 3 أبريل الجاري 2025 عملية تبادل الأسرى تنفيذا لاتفاق توصل إليه الطرفان في العاشر من مارس/آذار الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السورية إنه تم تبادل نحو 250 أسيرا بين مديرية الأمن الداخلي في حلب (شمال) و”قسد” ضمن ما وصفتها بعملية “تبييض السجون”.

ونشرت الوكالة صورا لعدد من المفرج عنهم ضمن الدفعة الأولى لعملية التبادل.

للمزيد اقرأ:

انطلاق أولى دفعات تبادل الأسرى بين دمشق و”قسد”

 

 

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