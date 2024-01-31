ما علاقة "البرج 22" بنزاعات الشرق الأوسط؟

أفادت مراسلة الشؤون الخارجية في “سي إن إن”، رينا نينان، بتوضيح لها حول دور قاعدة “البرج 22” العسكرية الأمريكية في الصراعات الراهنة في الشرق الأوسط، مركزة على كيفية استجابة الولايات المتحدة للهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في الأردن وأسفر عن مقتل 3 جنود.

وأكدت نينان أن موقع القاعدة يسهل الوصول إلى العراق وسوريا، مشيرة إلى أن مهمتها الإستراتيجية تتمثل في جمع المعلومات الاستخبارية وتقديم التدريب.

وأضافت نينان أن هناك دعوات داخل الكونغرس لتبني مواقف أكثر عدوانية، قد تشمل استهدافا للمنشآت البحرية أو تدمير مرافق أخرى للحرس الثوري، والتي قد تؤثر أيضا في منشآتهم.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديا كبيرا في اتخاذ خيارات فعّالة في هذه المنطقة، مؤكدة أهمية ممارسة الضغط دون التسبب في تصعيد الوضع في الشرق الأوسط، وهو أمر ليس بالسهل في الوقت الحالي.

وبخصوص خيارات الرئيس جو بايدن، أوضحت نينان، أن الولايات المتحدة قامت بعدة إجراءات استنادا إلى هذه الهجمات، حيث قصفت مستودعات أسلحة ومنشآت عسكرية في العراق وسوريا، وحتى استهدفت زعيما مدعوما من إيران في العراق. ورغم ذلك، لم تظهر هذه الإجراءات بأنها تثني إيران عن تصعيد أفعالها.

ووفقا لصور الأقمار الصناعية، فإن موقع البرج 22 يقع داخل الأراضي الأردنية، وهو على مقربة من مخيم الركبان، للاجئين السوريين، والذي يقع بصورة مباشرة على تماس مع حدود الأردن، داخل الأراضي السورية.

وتقع الركبان، على بعد 3 كيلومترات، من البرج 22، وتتواجد في الموقع العسكري الكبير على الحدود، قوات أردنية، وأخرى أمريكية، قال البنتاغون، إنها تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية.

وبحسب التقديرات، يتواجد قرابة 3 آلاف جندي أمريكي في الأردن، جزء منهم في منطقة البرج 22.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنه اتخذ قراراً بالرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في الأردن الأحد الماضي، وحمّل إيران مسؤولية تزويد منفذي ذلك الهجوم بالأسلحة، لكنه شدد مجدداً على أن بلاده “لا تريد اتساع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط”.

وأكدت عمان، وقوع الهجوم داخل الأراضي الأردنية، وقالت إن الهجوم استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا.

وأدانت الحكومة الأردنية، على لسان الناطق باسمها مهند مبيضين، الهجوم، مشيرا إلى أنه استهدف القوات الأمريكية، التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.

وأعرب عن تعازي الأردن، للولايات المتحدة، في قتلى الهجوم، نافيا في الوقت ذاته، إصابة أي من أفراد الجيش الأردني.

وأضاف: “الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة”.

وقتل في الهجوم الذي يعد الأكبر على القوات الأمريكية منذ العدوان على غزة في أكتوبر 2023، 3 جنود أمريكيين وأصيب 30 آخرون على الأقل.