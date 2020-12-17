ما علاقة ترامب بمحاكمة نجل بايدن ؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، على عدم وجود أي “علاقة له” بأي محاكمة محتملة لهانتر نجل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، إنه “غير ضالع في أي تحقيق جنائي يتعلق بعائلة بايدن”.

وجاءت تغريدة ترامب غداة رفض جيفري روزن، الذي سيقوم الأسبوع المقبل بأعمال وزير العدل وليام بار بعد استقالته في 23 ديسمبر/كانون الأول، أن يقول في مقابلة مع رويترز ما إذا كان سيعين مستشارا خاصا للتحقيق مع هانتر بايدن ومعاملاته التجارية الخارجية أم لا.

وأفاد شخص مطلع على الأمر بأن ترامب، الذي سيترك منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، يدرس سرا ما إذا كان سيضغط على وزارة العدل لتعيين محقق خاص لهانتر بايدن.

وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول كشف هانتر بايدن النقاب عن أن المدعي العام الأمريكي لديلاوير يحقق في شؤونه الضريبية.

ولطالما كان هانتر بايدن هدفا لانتقادات الجمهوريين.

وعادة ما كان ترامب وحلفاؤه يثيرون تساؤلات بشأن تضارب مصالح محتمل يتعلق بموقعه في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية بوريزما بينما كان والده نائبا للرئيس الديمقراطي باراك أوباما.