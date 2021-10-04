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ما موقف الولايات المتحدة من المحادثات بين السعودية وإيران؟

4 - أكتوبر - 2021
الولايات المتحدة الأميركية

الولايات المتحدة الأميركية

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رحّبت الولايات المتحدة بإجراء السلطات السعودية والحكومة الجديدة لإيران محادثات مباشرة، معربة عن أملها في أن يؤدي هذا الحوار إلى خفض التوتر في المنطقة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون إيران، روبيرت مالي، عبر “تويتر” مساء اليوم الاثنين: “نرحب بإعلان السعودية عن إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف مالي: “نأمل في أن يسهم هذا الحوار في خفض التوتر ومعالجة مباعث القلق الإقليمية المستمرة منذ زمن طويل. إن العودة الكاملة المشتركة إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني) سيدعم هذه الجهود”.

وأمس الأحد أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة عقدت في 21 سبتمبر جولة محادثات مباشرة أولى مع حكومة إيران الجديدة في إطار عملية تفاوض بدأت في وقت سابق من هذا العام لخفض التوتر بين الدولتين.

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