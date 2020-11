ما هي المادة 230 التي استخدمت للتحذير من تغريدة “ترامب” وتشكل له قلقا؟

هي ليست المرة الأولى التي تطفو فيها إلى العلن مشاكل وأزمات بين مواقع التواصل الاجتماعي والرئيس الأميركي دونالد ترامب لا سيما مع موقع “تويتر” الذي وضع إشارة على تغريدة للرئيس الأميركي منبها رواد الموقع يوم الاربعاء من الوقوع في التضليل، وأشار ترامب في تغريدته إن هناك محاولة “لسرقة الانتخابات” من قبل الحزب الديمقراطي.

وأثارت إشارة موقع تويتر سخط المرشح الجمهوري، مما دفعه للتغريد عن هذا الأمر، مشيرا إلى المادة 230 التي استخدمها موقع تويتر لوضع علامة التنبيه على تغريدته، وكانت شركتي تويتر وفيسبوك شددتا خلال العملية الانتخابية الأميركية على عدم نشر أي معلومة حاسمة حول اسم الرئيس الأاميركي المنتخب.

وكان ترامب غرّد في وقت سابق، الجمعة، على حسابه بموقع “تويتر”: تويتر أصبح خارج عن السيطرة، لقد تمكنوا من ذلك بفضل الهدية الحكومية من خلال المادة 230!”.

Twitter is out of control, made possible through the government gift of Section 230!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020