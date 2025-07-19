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مباحثات ثلاثية بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء

منذ 42 دقيقة
علم سوريا

علم سوريا

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عُقدت مباحثات ثلاثية جمعت مسؤولين من الأردن وسوريا والولايات المتحدة، تناولت اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء السورية، وسبل دعم تنفيذه بشكل عملي وفعّال.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، خلال الاجتماع، دعمهما الكامل للاتفاق، وشدّدا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها.

واتفقت الأطراف الثلاثة على خطوات عملية لدعم تنفيذ الاتفاق، من بينها نشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف، بالإضافة إلى دعم جهود المصالحة المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي.

كما تم الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية إلى المحافظة، مع الترحيب بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي حدثت خلال التصعيد.

وشددت الأطراف على رفض العنف والطائفية، وضرورة مواجهة محاولات التحريض وبث الكراهية.

من جهته، ثمّن ممثل الجانب السوري، أسعد الشيباني، دور كل من الأردن والولايات المتحدة في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكداً دعمه لجهود ضمان أمن سوريا واستقرارها

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