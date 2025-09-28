الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مبادرة أمريكية مكسيكية للتصدي لتهريب الأسلحة عبر الحدود

منذ 36 دقيقة
الجدار الحدودي بين الولايات المحدة والمكسيك

الجدار الحدودي بين الولايات المحدة والمكسيك

A A A
طباعة المقال

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة والمكسيك أطلقتا مبادرة ثنائية جديدة تهدف إلى منع تدفق الأسلحة النارية بشكل غير مشروع عبر حدودهما المشتركة.

وجاء الإعلان أمس السبت في مستهل اجتماع مجموعة التنفيذ الأمني بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتي تشكلت في وقت سابق من هذا الشهر خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للمكسيك لتعزيز العمل المشترك في مواجهة الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة.

وقالت الوزارة إنه في إطار المبادرة الجديدة، ستوسع المكسيك نطاق استخدام أدوات التعقب الأمريكية مثل تقنيتي التتبع الإلكتروني والتصوير الباليستي لتشمل جميع الولايات البالغ عددها 32، بينما سيزيد البلدان من التحقيقات المشتركة والملاحقات القضائية وتبادل المعلومات المخابراتية.

وتدعو المبادرة أيضا إلى تعزيز التحقيقات الثنائية وإجراء المزيد من الملاحقات القضائية وتكثيف عمليات التفتيش في الولايات المتحدة لوقف تهريب الأسلحة المتجهة جنوبا، وهو عامل رئيسي في تمكين عنف العصابات في المكسيك.

وقال السفير الأمريكي لدى المكسيك رونالد جونسون عبر منصات التواصل الاجتماعي “لأول مرة، تنفذ الولايات المتحدة والمكسيك عمليات تفتيش مشتركة وتتبادلان المعلومات مباشرة وتوسعان نطاق التحقيقات لوقف الأسلحة التي تساعد العصابات. التعاون تاريخي لحماية كلا البلدين”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أنصار وأفراد عائلات الأسرى الذين اختطفتهم حركة حماس يشاركون في مظاهرة، حاملين لافتات ويطالبون بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى وإنهاء الحرب في غزة، في تل أبيب، إسرائيل، 27 سبتمبر 2025. رويترز
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نحذر من محاولة جديدة من نتنياهو لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة
الشرطة الأمريكية
إصابة عدة أشخاص بعد إطلاق نار وحريق بكنيسة في ولاية ميشيغان بأمريكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إليكم موعد حضور ترامب اجتماعاً مع كبار القادة العسكريين

الأكثر قراءة

رئيس الحكومة نواف سلام
أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام
عناصر من حزب الله
من الذي يقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية؟
صور من موقع اغتيال حسن نصرالله
بالفيديو.. الاستخبارات الاسرائيلية تكشف عن تفاصيل اغتيال نصرالله للمرة الاولى