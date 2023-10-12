الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023 |
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مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط: بكين ليس لديها مصالح "أنانية" في القضية الفلسطينية

منذ 54 دقيقة
من القصف على غزة (أسوشييتد برس)

من القصف على غزة (أسوشييتد برس)

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قال تشاي جون مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط الخميس إن بلاده ليس لديها مصالح “أنانية” تتعلق بالقضية الفلسطينية ودائما تقف في جانب السلام والعدالة.

وأضاف في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية أن بكين تأمل بإخلاص في التعايش السلمي بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس إن نحو 447 طفلا و248 امرأة من بين 1417 لقوا حتفهم في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما أشارت الوزارة إلى إصابة 6268 شخصا منذ يوم السبت.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس إن عشرة مسعفين فلسطينيين قتلوا في ضربات جوية إسرائيلية في قطاع غزة منذ يوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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