مبعوث بوتين: اجتماعنا مع ويتكوف كان مثمرًا للغاية

قال كيريل دميترييف مبعوث بوتين للاستثمار إن اجتماعه مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مثمرا للغاية، لكن هناك دولا تحاول تعطيل الحوار بين موسكو وواشنطن.

واستقبل بوتين ويتكوف في سان بطرسبرج، العاصمة الإمبراطورية الروسية السابقة، يوم الجمعة وتحدثا قرابة خمس ساعات. وكان في الغرفة أيضا يوري أوشاكوف معاون بوتين للشؤون الخارجية ودميترييف.

وقال دميترييف للصحفيين في الكرملين خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو “كان الاجتماع مثمرا للغاية”.

وتابع دميترييف “يحاول كثير من الأشخاص والمنظمات والدول تعطيل حوارنا مع الولايات المتحدة”، مضيفا أن العديد من وسائل الإعلام المجهولة تنشر معلومات مضللة.

وأردف “يجري حوار مفيد للغاية. ويجري بالتأكيد في ظل ظروف صعبة للغاية، وهي هجمات متواصلة وتضليل مستمر”.

وقال ويتكوف لشبكة فوكس نيوز بعد الاجتماع مع بوتين إن ما يريده بوتين من أجل تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا أصبح واضحا.

وذكر ويتكوف لفوكس نيوز “أعتقد أننا على وشك تحقيق أمر بالغ الأهمية للعالم أجمع”، مضيفا أن هناك أيضا “فرصا تجارية واعدة للغاية” في العلاقات الروسية الأمريكية.