مبعوث ترامب: الهجوم الروسي على سومي تجاوز كل حدود الأخلاق

اعتبر مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوغ أن الهجوم الروسي على سومي تجاوز كل حدود الأخلاق. ودعا اليوم الأحد، إلى ممارسة “ضغط قوي” على روسيا لإنهاء الحرب بعد الضربة والتي أسفرت عن مقتل 31 شخصا.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي “بدون ضغط قوي حقا وبدون دعم مناسب لأوكرانيا، ستواصل روسيا إطالة أمد هذه الحرب.. لقد مر شهران على اقتراح أميركا بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط”.

وأضاف “للأسف، هم في موسكو واثقون بقدرتهم على الاستمرار في القتل.. علينا أن نتحرك لتغيير الوضع”.

وأدت ضربة صاروخية روسية إلى سقوط ما لا يقل عن 32 قتيلا وإصابة حوالى مئة بجروح وسط زحمة عيد الشعانين الأحد في وسط مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ المحلي.

ووقع هذا الهجوم الجديد، بعد يومين من زيارة مسؤول أميركي كبير إلى روسيا عقب استئناف الاتصالات بين واشنطن وموسكو منتصف فبراير.

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ضربت روسيا وسط المدينة بصواريخ بالستية في وقت كان عدد كبير من الناس في الشارع”.

وأفادت الأجهزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “بمقتل 32 شخصا بينهم طفلان” مشيرة إلى “إصابة 84 بجروح بينهم عشرة أطفال”.

وتقع سومي على مسافة نحو 50 كيلومترا من الحدود الروسية وبقيت سومي حتى الآن بمنأى عن المعارك الكثيفة الجارية إلى الجنوب في منطقة دونيتسك، لكن كييف تحذر منذ أسابيع من أن موسكو قد تشن هجوما عليها.

وأعلنت روسيا الخميس السيطرة على بلدة في منطقة سومي، في تقدم نادر لها في هذا الجزء من شمال شرق أوكرانيا الذي أُجبرت قواتها على الانسحاب منه في ربيع 2022.

وأعلن قائد الجيش الأوكراني أولكساندر سيرسكي الأربعاء أن الروس باشروا شن هجمات في منطقتي سومي وخاركيف (شمال شرق) لإقامة “مناطق عازلة” ومنع مزيد من التوغلات الأوكرانية