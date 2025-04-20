مبعوث ترامب: هدنة قريبة تلوح في الأفق بين كييف وموسكو

أكد كيث كيلوج، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى أوكرانيا، أن هدنة قريبة تلوح في الأفق.

وقال في مقابلة على شبكة فوكس نيوز، مساء أمس السبت 19\4\2025 إن فريقه سيعود إلى لندن من أجل حل قضية وقف إطلاق النار وحسمها.

كما تحدث عن هدنة محتملة في المدى القريب. وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بذل جهودًا كبيرة خلال 90 يومًا لوقف هذه الحرب

إلى ذلك ألمح إلى “وجود مجموعة من الحلول الجيدة جدًا”، وفق تعبيره، في إشارة إلى هدنة مؤقتة، ثم الانتقال إلى وقف نار شامل.

وأردف قائلا:”عندما أتحدث عن وقف إطلاق نار شامل، فهو يشمل البحر والجو والبر والقطاع الصناعي أيضًا، لمدة 30 يومًا على الأقل. ثم يُفضي إلى اتفاق سلام أطول، بل دائم أيضًا… وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح”.

إلا أنه أقرّ في الوقت عينه بأن هذا الهدف صعب ومليء بالتحديات. لكنه عاد وأشار إلى أن ترامب يقود الملف نحو التوصل إلى حل.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن بلاده مستعدة لتمديد وق فالنار الذي أعلن عنه بوتين لمدة 30 يوماً.

يشار إلى أن ترامب عمد منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي إلى ممارسة ضغوط كبيرة على كل من موسكو وكييف للقبول بهدنة مؤقنة.

لكنه لم ينجح بعد في انتزاع تنازلات كبرى من الكرملين، ما دفعه إلى التلويح بترك تلك المهمة. إذ قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده “ستركز على أولويات أخرى إذا لم يتم التوصل قريبا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

لتعلن موسكو في اليوم نفسه أن الأمر بعدم استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية الذي دخل حيّز التنفيذ في مارس لمدة 30 يوماً بمساع أميركية، “انتهت صلاحيته” بعد تبادل الجانبين الاتهامات بخرق اتفاق مبدئي لم يتم إبرامه رسميا، وفق ما أفادت فرانس برس.

وقبل الإعلان عن تلك الهدنة التي اقتصرت مفاعليها على منشآت الطاقة، كان ترامب اقترح وقف إطلاق النار بشكل كامل وبلا شروط، و”قد وافقت حينها كييف من حيث المبدأ راضخة في ذلك لضغوط واشنطن، إلا أن بوتين رفض المقترح”.