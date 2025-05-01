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مبيعات فورد ترتفع 16% خلال أبريل في أميركا

منذ 3 ساعات
شعار فورد

شعار فورد

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أعلنت شركة فورد موتور اليوم الخميس ارتفاع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة 16 بالمئة خلال أبريل نيسان بدعم من الطلب القوي على الشاحنات واستراتيجيتها للبيع بتخفيضات.

وظل الطلب على المركبات قويا مع محاولة المستهلكين الإسراع في شراء المركبات التي قد ترتفع أسعارها بشكل كبير بعد تطبيق سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وكشفت فورد عن خصومات على العديد من الطرز في أبريل نيسان مستفيدة من مخزونها الجيد وخفضت الأسعار بآلاف الدولارات في الوقت الذي رفع فيه المنافسون الأسعار لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية.

وارتفعت مبيعات الشركة من شاحنات البيك أب، التي تتضمن طرازي (إف) بأنواعه ومافريك المدمجة، بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 99954 وحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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