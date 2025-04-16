مبيعات وقود السفن في الفجيرة تبلغ أعلى مستوى في 7 أشهر

أظهرت بيانات انتعاش مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة الإماراتي في مارس آذار، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق في فبراير شباط.

بيانات منطقة الفجيرة للصناعات البترولية التي نشرتها إس اند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس بينت أن إجمالي أحجام التداول، باستثناء زيوت التشحيم، بلغت 639811 مترا مكعبا (نحو 634 ألف طن) في ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم.

وكانت أحجام التداول في مارس آذار أعلى 15.5 بالمئة عن فبراير شباط، مسجلة أعلى مستوى لها في سبعة أشهر.

ارتفعت مبيعات وقود السفن عالي الكبريت 17.9 بالمئة عن فبراير شباط إلى نحو 168 ألف متر مكعب في مارس آذار، فيما زادت مبيعات وقود السفن منخفض الكبريت، بما في ذلك زيوت الوقود منخفضة الكبريت وزيوت الغاز البحرية، 14.6 بالمئة إلى 472 متر مكعب تقريبا.

استقرت حصة وقود السفن عالي الكبريت في السوق عند 26 بالمئة في مارس آذار، بينما شكل وقود السفن منخفض الكبريت 74 بالمئة.

ارتفع الطلب على وقود السفن في مارس آذار بعد شهر شهد تباطؤا موسميا، غير أن أحجام الشحنات استمرت في الانحفاض على أساس سنوي للشهر التاسع على التوالي.

شهد ميناء الفجيرة بعض المنافسة من الموانئ المجاورة، على الرغم من بقائه المركز الأول للتزود بالوقود في الشرق الأوسط.

(المتر المكعب = 6.29 برميل)

(الطن = 6.35 برميل من زيت الوقود)