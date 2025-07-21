متشددون في باكستان يستخدمون طائرات مسيرة لاستهداف قوات الأمن

قالت الشرطة الباكستانية “إن متشددين في البلاد بدأوا استخدام طائرات مسيرة رباعية (كوادكوبتر) متوفرة تجاريا في إسقاط قنابل على قوات الأمن في شمال غرب البلاد، وهو ما يحتمل أن يشكل تطورا خطيرا في المنطقة المضطربة”.

وقال مسؤولون إن استخدام مثل هذه الطائرات المسيرة، التي تعمل بأربعة دوارات تسمح لها بالإقلاع والهبوط عموديا، يثير قلق قوات الشرطة التي تعاني نقصا في التجهيزات والمعدات، وهي خط المواجهة الأول ضد هجمات المتشددين.

وقال المسؤول في الشرطة محمد أنور إن طائرتين مسيرتين رباعيتين أطلقهما المتشددون استهدفتا مركزا للشرطة في وقت سابق من الشهر الجاري، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أطفال في منزل قريب بمنطقة بانو.

وقال إنه تم إسقاط طائرة مسيرة تم رصدها فوق مركز شرطة آخر يوم السبت باستخدام بنادق هجومية. وقال إنها كانت مسلحة بقذيفة هاون.

وأضاف أن ما لا يقل عن ثماني هجمات بطائرات مسيرة من هذا النوع استهدفت الشرطة وقوات الأمن في بانو والمناطق المجاورة خلال فترة الشهرين ونصف الشهر الماضية.

وأشار خمسة مسؤولين أمنيين إلى أن المسلحين يستخدمون المسيرات الرباعية لإسقاط العبوات الناسفة أو قذائف الهاون على أهدافهم.

وقال ذو الفقار حميد قائد شرطة إقليم خيبر بختون خوا الذي توجد به منطقة بانو “إن الشرطة تفتقر إلى الموارد اللازمة لمواجهة التحدي الجديد”.

وقال لقناة جيو نيوز المحلية أمس الأحد “ليست لدينا معدات لمواجهة الطائرات المسيرة… المتشددون أفضل تجهيزا منا”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات بالطائرات المسيرة.

وحركة طالبان باكستان هي الجماعة المتشددة الرئيسية التي تنشط في شمال غرب باكستان، لكنها نفت استخدام الطائرات المسيرة.

وقال متحدث باسم طالبان باكستان لرويترز “نحاول الحصول على هذه التكنولوجيا”.