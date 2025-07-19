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متطرفون إسرائيليون يهاجمون سيارة عضو الكنيست أيمن عودة.. ماذا حصل؟

منذ 47 دقيقة
عضو الكنيست أيمن عودة

عضو الكنيست أيمن عودة

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هاجم متطرفون يمينيون سيارة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة اليوم السبت، وذلك لدى وصوله إلى مدينة “نيس تسيونا” جنوب تل أبيب للمشاركة في مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية وسياستها، حيث كان يفترض أن يُلقي خطابا.

وأحاط حشد من المتطرفين سيارة عودة وحطموا زجاجها وقاموا بالبصق عليها، وكالوا الشتائم العنصرية وهتفوا “الموت للعرب”.

وقد اضطر عودة على وقع هذا الهجوم إلى مغادرة المكان بصعوبة قبل أن يعود مرة أخرى إلى موقع المظاهرة لإلقاء كلمته.

وجاء في بيان صدر عن مكتب النائب عودة أنه رغم كل ما وقع له، فإن عودة “أصرّ على أن لا يتراجع، وخطب في الاجتماع الشعبي رغمًا عن الفاشيين الذين أصبحوا مسعورين تمامًا”، بحسب ما جاء في البيان.

وفي كلمته، قال النائب عودة “يجب وقف الحرب على غزة الآن.. ويجب إبرام صفقة تبادل أسرى الآن”.

وقال شاهد عيان لصحيفة هآرتس إن أحد المتظاهرين ألقى حجرا صوب السيارة أيضا.

كما نقلت هآرتس عن منظمي المظاهرة المناهضة للحكومة قولهم إنهم أبلغوا الشرطة الإسرائيلية عن خشيتهم من احتمال وقوع أعمال عنف، ووعدتهم بنشر المزيد من قواتها، لكن القوات التي دُفع بها إلى المكان لم تكن قادرة على منع العنف، بحسب ما أوردت الصحيفة.

وبحسب البيان الذي صدر من مكتب عودة، “فإن الشرطة تواطأت كليًّا مع المتطرفين الذين لاحقوه بالعصي والحجارة، وعندما وصل إلى سيارته واصلوا تكسيرها”.

وتصاعدت الحملة ضد عودة خلال يونيو/حزيران الماضي، عندما قال في مظاهرة في مدينة حيفا “غزة انتصرت، غزة ستنتصر”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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