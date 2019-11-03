متظاهرون يغيرون اسم شارع الإمام الخميني في النجف

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قام متظاهرون، الليلة الماضية، بتغيير اسم شارع الإمام الخميني في مدينة النجف ـ العراق، إلى شارع شهداء ثورة تشرين.

وبحسب صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر متظاهرون وهم يمسحون اسم شارع الإمام الخميني ويعلقون لافتات كتب عليها: “بأمر الشعب… شارع شهداء ثورة تشرين”.

ومنذ إطلاقها في 2015، أثارت مبادرة قضاء النجف المحلي بتسمية أحد شوارع المدينة باسم الخميني انتقادات لدى بعض شرائح المجتمع النجفي.

وأوقفت الحكومة المحلية في النجف في آب 2014 على طلب مقدم من قبل المجلس المحلي بإعادة تسمية شارع مطار النجف الدولي بشارع الخميني وكان نائب الرئيس الإيراني قد افتتح الشارع رسمياً خلال زيارة له إلى المحافظة في 18 شباط 2015.​