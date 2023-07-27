متهم ثالث‏.. توجيه اتهامات جديدة إلى ترامب في قضية الوثائق السرية

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهامات جديدة تتعلق بعرقلة التحقيق في إساءة التعامل مع وثائق سرية للغاية من خلال التآمر لحذف لقطات المراقبة في منزله في بفلوريدا عد مغادرته البيت الأبيض.‏

ونشر المدعون الفيدراليون لائحة الاتهام الجديدة التي تستهدف المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الجمهورية لعام 2024 ، والذي من المقرر أن يحاكم في القضية في مايو من العام المقبل.

أيضًا، تمت إضافة ثالث متهم في القضية المرفوعة ضد الرئيس الأميركي السابق، ‏ويقال إن المتهم الجديد، كارلوس ديوليفيرا، عامل في نادي ترامب في بالم بيتش، ‏بفلوريدا.‏

ووجهت إلى ديوليفيرا تهمة التآمر لعرقلة العدالة، وتشويه الوثائق والإدلاء ببيانات ‏كاذبة ومضللة.‏

وقام ترامب بتخزين المئات من الوثائق الحكومية في ‏مارالاغو‏ بعد أن ترك ‏منصبه، ووفقًا للمدعين اتخذ ترامب وتابعيه خطوات لإخفائها عن المسؤولين ‏الأميركيين الذين يسعون لإعادة تلك الوثائق.‏

وقال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان الخميس حول إضافة ديوليفيرا ‏إلى القضية، “هذا ليس أكثر من محاولة يائسة وفاسدة من قبل بايدن ووزارة العدل ‏الخاصة به لمضايقة الرئيس ترامب و من حوله “.‏