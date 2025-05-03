متى سيخرج الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو من المستشفى؟

قال الفريق الطبي للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، اليوم السبت، إن من المتوقع خروج بولسونارو من المستشفى “خلال الأيام المقبلة” بعد خضوعه لعملية جراحية كبرى في البطن الشهر الماضي لعلاج انسداد معوي.

وذكر الفريق الطبي في بيان أن الزعيم المنتمي إلى اليمين المتطرف نزعت عنه أنابيب التغذية الوريدية اليوم، مضيفا أن الزيارات لا تزال مقيدة في الوقت الحالي.

وخضع بولسونارو لعملية جراحية سادسة في 13 أبريل نيسان في برازيليا بسبب الإصابات التي تعرض لها خلال هجوم طعن عام 2018.

وكان قد عانى من آلام شديدة في البطن خلال فعالية سياسية في شمال شرق البرازيل، مما أدى إلى قطع جولة إقليمية تهدف إلى حشد الدعم لمشروع قانون مقترح للعفو عن أنصاره الذين اقتحموا مباني حكومية في يناير كانون الثاني 2023 بعد هزيمته في انتخابات 2022.

ولجأ بولسونارو قبل أيام إلى وسائل التواصل الاجتماعي لحث أتباعه على حضور مسيرة في السابع من مايو أيار في برازيليا لدعم هذا الإجراء.

وقضت المحكمة العليا البرازيلية بمحاكمة بولسونارو بتهمة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات. وينفي بولسونارو ارتكاب أي مخالفات.