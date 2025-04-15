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متى يخرج رئيس البرازيل السابق بولسونارو من المستشفى؟

منذ 36 دقيقة
جايير بولسونارو

جايير بولسونارو (رويترز)

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ذكرت إفادة طبية من مستشفى دي.إف ستار، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو ما زال في وحدة العناية المركزة ولا توقعات بعد بخروجه من المستشفى بعد خضوعه لجراحة معقدة.

وجاء في المذكرة أن حالة بولسونارو مستقرة سريريا ولا يعاني من أي ألم أو نزيف أو مضاعفات أخرى.

وقال الرئيس السابق في منشور على إنستجرام اليوم الثلاثاء إنه يركز على التعافي من عملية جراحية بسبب انسداد معوي حدث له يوم الأحد الماضي.

وقال بولسونارو البالغ من العمر 70 عاما إنه لن يتحدث إلا مع عائلته وفريقه الطبي في الوقت الحالي لتجنب أي شيء قد يعرقل تعافيه.

وخضع الزعيم اليميني المتشدد لسادس جراحة يوم الأحد لمعالجة عواقب طعنة تعرض لها في عام 2018. وقال الأطباء إن بولسونارو ما زال في العناية المركزة ولم يتحدد موعد بعد لخروجه من المستشفى.

ونُقل بولسونارو إلى المستشفى يوم الجمعة بعد شعوره بألم شديد في البطن في أثناء فعالية مع أنصاره في شمال شرق البرازيل مما اضطره إلى قطع جولة استهدفت حشد الدعم قبل محاكمة أمام المحكمة العليا قد تضعه في السجن.

    المصدر :
  • رويترز

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