مجدداً.. هجوم إسرائيلي على صنعاء

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن صنعاء تعرضت اليوم الخميس لعدوان إسرائيلي جديد.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن انفجارات متتالية هزت العاصمة اليمنية.

وقال المراسل إن الغارات استهدفت مناطق عدة في صنعاء وجبل عطان غرب العاصمة.

وسمع دوي الانفجارات في احياء مختلفة من المدينة.

من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن إسرائيل تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية.

وقالت القناة 14 إن الهجمات في اليمن تستهدف قادة بارزين.

وتأتي الهجمات الجوية الجديدة على العاصمة اليمنية بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرتين أطلقتا من اليمن.

كما تأتي بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الأحد الماضي منشآت حوية في صنعاء وأوقعت قتلى وجرحى.

وعلى الرغم من هذه الضربات الجوية، نفذ الحوثيون المزيد من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على أهداف في إسرائيل.