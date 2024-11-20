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"مجرد كلام".. الخارجية الفرنسية تقلل من أهمية تغيير العقيدة النووية الروسية

منذ 13 ساعة
وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو

وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو

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قلل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء من أهمية قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديث العقيدة النووية بخفض المعايير التي يمكن بموجبها شن ضربة نووية، ووصف الأمر بأنه “مجرد كلام”.

وقال في مقابلة مع محطة فرانس2 التلفزيونية “لن يرهبنا ذلك”.

وحذرت روسيا الغرب على مدى أشهر من أن سماح واشنطن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية وفرنسية الصنع لضرب العمق الروسي سيدفع موسكو لتعتبر تلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مشاركة بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي إن روسيا سترد إذا ضربت أوكرانيا العمق الروسي بأسلحة أمريكية الصنع.

ووافق بوتين أمس الثلاثاء على تغيير العقيدة النووية لبلاده ردا على استخدام أوكرانيا صواريخ أمريكية الصنع من طراز أتاكمز لضرب مناطق داخل روسيا مستغلة تصريحا صدر في الآونة الأخيرة من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن في اليوم الألف من الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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