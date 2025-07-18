مجزرة جديدة في دارفور.. قصف الدعم السريع لمخيم أبو شوك يزهق أرواح 8 مدنيين

أدى قصف لقوات الدعم السريع استهدف مخيم “أبو شوك” للنازحين في غرب السودان إلى مقتل 8 مدنيين، أمس الخميس حسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن “غرفة طوارئ معسكر أبو شوك”.

واستهدف القصف مخيم أبو شوك الذي يستضيف عشرات آلاف النازحين على أطراف الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة والتي يعاني سكانها من الجوع.

وما تزال الفاشر آخر معقل رئيسي للجيش في إقليم دارفور في غرب السودان خارج سيطرة قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ أبريل(نيسان) 2023.

وأفادت “غرفة طوارئ معسكر أبو شوك” في بيان بأن المخيم شهد قصفا مدفعيا عنيفا من قبل قوات الدعم السريع.. بقذائف ثقيلة ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

ويأتي الهجوم بعد أيام على هجمات أخرى نفّذتها قوات الدعم السريع على قرى في شمال كردفان أسفرت عن مقتل المئات بينهم أطفال ونساء.

ومن جانبه، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن النزوح القسري للسكان في ولاية شمال دارفور بالسودان يهدد بانتشار مرض الكوليرا الذي تفاقمت حالات تفشيه في الآونة الأخيرة.

وأضافت الأمم المتحدة، إلى أن النقص الحاد في التمويل، يحرم الفئات الأكثر ضعفاً في السودان، وأوضحت أن موسم الأمطار الحالي في البلاد يهدد بتفاقم تفشي الأمراض.

وأدى النزاع الذي دخل عامه الثالث إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح ملايين السودانيين، وتسبب في ما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.