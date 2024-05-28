مجزرة رفح تعيق وصول الأونروا إلى موظفيها وسط أزمة إنسانية متفاقمة

أكدت مديرة الإعلام والتواصل لدى الأونروا، إنه ما يزال من “الصعب جدًا” الوصول إلى عاملين ميدانيين من الوكالة عقب المجزرة الإسرائيلية في مخيم للنازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومساء الأحد 26 أيار /مايو الجاري، قُتل 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء في “مجزرة” إسرائيلية جديدة استهدفت خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غرب رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وأضافت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى الأونروا، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “تم إبلاغنا بمقتل العشرات وإصابة آخرين، العديد منهم بحروق”.

وأردفت: “لا يزال من الصعب جدًا الوصول إلى زملائنا على الأرض في رفح، الذين يعيشون هذا الكابوس الذي لا نهاية له”.

واختتمت توما حديثها بالقول: “ما كان ينبغي لنا أن نصل إلى ما نحن عليه الآن”.

وقال متحدث الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان، في إيجاز لصحفيين عبر منصة زووم: “وفقا لنتائج التقارير الأولية فإن حريقا اندلع بعد الهجوم (الإسرائيلي)، والذي يبدو أنه أدى إلى مقتل مدنيين”.

وادعى أن “إسرائيل تحقق في الحادث” الذي وقع بمنطقة تل السلطان.

وهذه المنطقة زعمت إسرائيل سابقا أنها آمنة ولم تحذر سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وجاء قصفها بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورا.

وأثارت “المجزرة” انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات لفرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء “الإبادة الجماعية” ووقف الهجوم البري المتواصل على رفح منذ 6 مايو/ أيار الجاري.