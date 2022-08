مجزرة روسية جديدة.. فيديو مروع يوثق عملية إعدام جماعي في بوتشا الأوكرانية

تعتبر مدينة بوتشا الأوكرانية أكثر المدن تضرراً جراء القصف الوحشي العنيف الذي نفذته القوات الروسية ضدها، ناهيك عن عمليات الإعدام الجماعي التي تتكشف تباعاً، لتكشف عن مدى المعاناة التي عاشها اهالي المدينة جراء الاجتياح الروسي لها.

اليوم، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقاطع فيديو جديدة تظهر أدلة واضحة على قيام جنود روس بإعدام رجال أوكرانيين في بوتشا إحدى ضواحي كييف قبل عدة أسابيع.

وظهر في أحد المقاطع، التي تم تصويرها في 4 مارس بواسطة كاميرا أمنية وهاتف شاهد عيان من منزل قريب، جنود روس وهم يقودون مجموعة مكونة من ثمانية أوكرانيين يمشون خلف بعضهم فيما يصوب الجنود أسلحتهم باتجاههم.

ينتهي الفيديو عند هذا الحد، لكن الصحيفة نقلت عن شهود عيان ما حدث بعد ذلك، حيث أشارت إلى أن الشهود أكدوا أن الجنود اقتادوا الرجال لمبنى قريب سيطر عليه الروس وحولوه إلى قاعدة مؤقتة في ضاحية بوتشا، ومن ثم كان هناك أصوات أعيرة نارية ولم يتم رؤية الأسرى بعد ذلك.

وقالت الصحيفة إن هذه المقاطع تعتبر أوضح دليل حتى الآن على أن الرجال كانوا محتجزين من قبل القوات الروسية قبل دقائق من إعدامهم في حادثة تمثل “جريمة حرب”.

وأضافت الصحيفة أن مقطع فيديو آخر تم تصويره بطائرة بدون طيار في اليوم التالي، وحصلت عليه نيويورك تايمز أيضا، أكد روايات شهود العيان.

أظهر المقطع المقتضب جثثا ملقاة على الأرض بجانب المبنى المذكور، بينما كان جنود روس يقفون قربها.

ولاحقا ظهرت صورة لجثث الرجال الذين تم إعدامهم ملقاة في فناء، وبعضهم مقيد اليدين، من بين مجموعة من الصور التي حظيت باهتمام عالمي في أوائل أبريل بعد انسحاب القوات الروسية من بوتشا.

ونفى القادة الروس على أعلى المستويات مرارا ارتكاب أي مخالفات في بوتشا ووصفوا الصور بأنها “استفزازية ومزيفة”.

لكن التحقيق الذي أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” على مدى أسابيع يقدم أدلة جديدة، بما في ذلك مقاطع الفيديو الثلاثة، على أن الجنود الروس اعتقلوا الرجال الذين تم تصويرهم في الفناء وأعدموهم عمدا، مما يشير مباشرة إلى تورط هذه القوات في جريمة حرب محتملة.

ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الروسية على طلبات للتعليق على النتائج التي توصلت إليها الصحيفة.

وتتهم أوكرانيا موسكو بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع خصوصا في بلدة بوتشا حيث تم العثور على جثث عشرات المدنيين في الشوارع بعد انسحاب القوات الروسية من البلدة أواخر مارس الماضي.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/mgWmJYgPJF pic.twitter.com/ZGrldnhht6

— The New York Times (@nytimes) May 20, 2022