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مجلة الـ"تايم" تدرج أحمد الشرع ضمن أكثر 100 شخصية تأثيراً بالعالم

منذ 13 دقيقة
الرئيس السوري أحمد الشرع. رويترز

الرئيس السوري أحمد الشرع. رويترز

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تم إدراج الرئيس السوري، أحمد الشرع، ضمن قائمة مجلة “تايم” الأمريكية لأكثر 100 شخصية تأثيراً لعام 2025، وذلك في فئة القادة المؤثرين.

وأصدرت المجلة أمس الأربعاء قائمتها السنوية التي تضم كل واحدة منها أكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم في مجالات متنوعة.

وتم اختيار الشرع ضمن القادة السياسيين المؤثرين في العالم، وقد وصفته الصحيفة قائلةً إنه “شخصية محورية في التحولات السياسية الأخيرة” في سوريا.

وذكّرت أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أطاحت فصائل معارضة بقيادة الشرع ببشار الأسد.

وأضافت أن الشرع “يوازن بين المتشددين، الذين قادهم سابقاً، والسوريين الليبراليين الذين شعروا بالارتياح لرحيل (الرئيس السوري المخلوع بشار) الأسد”.

وأضافت أن الشرع “شكَّل تحالفات مع مسلحين سوريين.. وحصل على دعم تركي، كما أسَّس دويلة.. في شمال غربي سوريا حكمت بفاعلية، وتواصلت مع الأقليات. فلهزيمة الأسد، أدرك الشرع الطَموح أنه يجب أن يصبح قائداً سياسياً، إلى جانب كونه قوةً عسكريةً”.

    المصدر :
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