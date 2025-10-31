الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
مجلس الأمن يدعو لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية وفق خطة الحكم الذاتي المغربية

منذ 55 دقيقة
مجلس الأمن. رويترز

أكد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة أن منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية قد يمثل الحل الأنسب للصراع الممتد منذ خمسين عاماً.

ودعا المجلس جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات تستند إلى خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب للأمم المتحدة عام 2007. ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً من أراضيه، فيما تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى إقامة دولة مستقلة في المنطقة.

وامتنع كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر. وصوتت الدول الأعضاء الأحد عشر الباقية لصالح القرار، الذي جدد أيضاً ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام.

    المصدر :
  • رويترز

