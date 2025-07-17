مجلس الأمن يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا ويحث على مصالحة وطنية في السويداء

عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، جلسة خاصة لمناقشة التطورات المتسارعة في سوريا، في ظل التصعيد العسكري والتوترات المتزايدة جنوب البلاد.

وأدانت الأمم المتحدة الضربات الإسرائيلية التي أودت بحياة مدنيين وعناصر من قوات الأمن، داعية إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، كما شددت على أن استقرار السويداء يتطلب مصالحة وطنية شاملة.

وأكد المندوب السوري أن إسرائيل تشن “حرباً مفتوحة” على بلاده، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل جهود الدولة في بسط سيادتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم سوريا في مواجهة هذه التحديات، ومؤكدًا أن سوريا ستبقى دولة لجميع مكوناتها.

أما المندوبة البريطانية فوصفت الوضع في سوريا بـ”المفترق الخطير”، داعية إلى تمثيل جميع الطوائف في الحل السياسي.

وأكد المندوب السعودي تمسك بلاده بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، معربًا عن رفضه لأي تدخل خارجي، وقلقه من استمرار الغارات الإسرائيلية