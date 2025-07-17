الجمعة 23 محرم 1447 ﻫ - 18 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس الأمن يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا ويحث على مصالحة وطنية في السويداء

منذ ساعتين
علم سوريا

علم سوريا

A A A
طباعة المقال

عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، جلسة خاصة لمناقشة التطورات المتسارعة في سوريا، في ظل التصعيد العسكري والتوترات المتزايدة جنوب البلاد.

وأدانت الأمم المتحدة الضربات الإسرائيلية التي أودت بحياة مدنيين وعناصر من قوات الأمن، داعية إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، كما شددت على أن استقرار السويداء يتطلب مصالحة وطنية شاملة.

وأكد المندوب السوري أن إسرائيل تشن “حرباً مفتوحة” على بلاده، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل جهود الدولة في بسط سيادتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم سوريا في مواجهة هذه التحديات، ومؤكدًا أن سوريا ستبقى دولة لجميع مكوناتها.

أما المندوبة البريطانية فوصفت الوضع في سوريا بـ”المفترق الخطير”، داعية إلى تمثيل جميع الطوائف في الحل السياسي.

وأكد المندوب السعودي تمسك بلاده بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، معربًا عن رفضه لأي تدخل خارجي، وقلقه من استمرار الغارات الإسرائيلية

    المزيد من أخبار العالم

    أمير قطر والرئيس السوري أحمد الشرع
    في اتصال هاتفي مع الرئيس أحمد الشرع.. أمير قطر يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
    الدروز في سوريا
    الدروز.. ما دورهم الإقليمي ولماذا تضرب إسرائيل سوريا بذريعة حمايتهم؟
    مدينة السويداء السورية
    قوات العشائر تسيطر على مناطق في ريف السويداء الغربي.. إليكم التفاصيل

    الأكثر قراءة

    قوى الأمن الداخلي
    بالأسماء… تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
    حكمت الهجري
    بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
    النائب أحمد الخير
    بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون