مجلس الأمن يصوّت على قرار لعقد جلسة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

أيد مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية.

صوت مجلس الأمن الدولي، الأحد، على قرار إجرائي يدعو لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، الاثنين، فيما قالت المندوبة الأميركية لدى المجلس إن العالم بحاجة “لخطوات استثنائية لمساعدة أوكرانيا ومواجهة التهديد الروسي”.

وصوتت روسيا بالرفض على القرار، فيما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، وحظي القرار بموافقة باقي أعضاء المجلس السبعة.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في المجلس، ليندا توماس غرينفيلد، إن “الشعب الأوكراني برهن على شجاعته بصموده أمام الأسلحة الروسية”، مضيفة “نشعر بالقلق إزاء تقارير عن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في أوكرانيا”.

وأضافت المندوبة أن “الدبابات الروسية تستهدف المدنيين في هجمات عشوائية غير مبررة”، محذرة الضباط الروس من أن “العالم يراقبكم وستساءلون عن أفعالكم”.

وقالت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة إن العملية العسكرية الروسية “غير مبررة”، فيما قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إن “فرنسا والمكسيك ستطرحان مشروع قرار لضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الملحة في أوكرانيا”.

وقال مندوب إيرلندا في المنظمة الدولية إن “استخدام روسيا لحق النقض يقوض شرعية مجلس الأمن”.

ودعا المندوب الألباني روسيا إلى “العودة إلى المنطق والحكمة فالمفاوضات هي للسلام لا للاستسلام”.

ويأتي القرار بعد ساعات من حظر الاتحاد الأوروبي لجميع التعاملات مع البنك المركزي الروسي، وتجميد نحو نصف الاحتياطات المالية للبنك المركزي الروسي من خلال العقوبات الأوروبية.

وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: “نحن أمام لحظة تاريخية لأن الحرب أصبحت على أبوابنا”.

واتفقت الدول الأوروبية على التعامل مع مئات آلاف الأوكرانيين الفارين من الحرب على أنهم “لاجئون وليسوا مهاجرين”.