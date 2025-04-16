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مجلس الاتحاد الروسي يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران

منذ 44 دقيقة
روسيا وإيران

روسيا وإيران

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ذكرت وكالة تاس الرسمية للأنباء أن مجلس الاتحاد الروسي، وهو الغرفة العليا للبرلمان، صادق اليوم الأربعاء على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة الشراكة الاستراتيجية، التي تمتد 20 عاما، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في يناير كانون الثاني. ويعني تصديق مجلس الاتحاد أن المعاهدة دخلت حيز التنفيذ.

وتم توقيع الاتفاقية في 17 يناير 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو.

وبحسب الوثيقة فإن الطرفين يسعيان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة استراتيجية شاملة طويلة الأمد، حيث وضح آنذاك سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران تتضمن 47 مادة تغطي كافة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

    المصدر :
  • رويترز

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