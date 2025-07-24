مجلس الاحتياطي الاتحادي يعمل مع البيت الأبيض لاستقبال ترامب

قال متحدث باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) “إن العمل جار مع البيت الأبيض من أجل استقبال الرئيس دونالد ترامب في زيارته للبنك المركزي المقررة في وقت لاحق من اليوم الخميس”.

وأضاف المتحدث “يعمل مجلس الاحتياطي الاتحادي مع البيت الأبيض لترتيب زيارته”.

كان البيت الأبيض قد أعلن في وقت متأخر أمس الأربعاء عن زيارة ترامب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي تعد أمرا نادر الحدوث.

وتأتي الزيارة وسط انتقادات الإدارة الأمريكية لطريقة إدارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول للبنك المستقل وقراراته عدم خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط دعوات من ترامب لخفضها.