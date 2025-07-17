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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على خفض تمويل المساعدات والبث العام

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2025 12:59 مساءً
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي

مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت مبكر من اليوم الخميس على خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية والبث العام بمليارات الدولارات مما يمنح الرئيس الجمهوري انتصارا آخر في الوقت الذي يبسط فيه سيطرته على الكونغرس دون معارضة تذكر.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا مقابل 48 لصالح طلب ترامب بخفض الإنفاق بتسعة مليارات دولار والذي وافق عليه الكونغرس بالفعل.

وتتعلق معظم التخفيضات ببرامج مساعدة الدول الأجنبية التي تعاني من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية وتلغي الخطة أيضا مبلغ 1.1 مليار دولار كان من المقرر أن تحصل عليه هيئة البث العامة على مدى العامين المقبلين.

ويبرر ترامب والعديد من رفاقه الجمهوريين موقفهم بأن الإنفاق على البث العام هو تكلفة غير ضرورية ويرفضون تغطيتها الإخبارية قائلين إنها تتحيز ضد اليمين.

ومبلغ التسعة مليارات دولار المعرض للخفض شديد الضآلة بالنسبة للميزانية الاتحادية البالغة 6.8 تريليون دولار، ولا يمثل سوى جزء ضئيل من جميع الأموال التي وافق عليها الكونجرس وعلقتها إدارة ترامب مع سعيها لإجراء تخفيضات شاملة وكثير منها بأمر من إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.

ويجب إقرار التخفيضات بحلول يوم الجمعة وإلا ستنتهي مدة الطلب وسيتعين على البيت الأبيض الالتزام بخطط الإنفاق التي أقرها الكونغرس.

    المصدر :
  • رويترز

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