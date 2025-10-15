الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض للمرة الثامنة مشروع تمويل الحكومة وسط استمرار الإغلاق الجزئي

منذ 9 دقائق
مجلس الشيوخ الأميركي

رفض مجلس الشيوخ الأميركي للمرة الثامنة خلال الأسابيع الأخيرة، مشروع قانون لتأمين تمويل عمل الحكومة الفيدرالية، التي لا يزال جزء من مؤسساتها متوقفا بسبب الإغلاق الجزئي المستمر.

ووفق ما نقلت “روسيا اليوم” عن قناة C-SPAN، حصل مشروع القانون، الذي سبق أن أقره مجلس النواب، على 49 صوتا مؤيدا مقابل 45 معارضا، في حين يتطلب تمريره 60 صوتا لاعتماده.

ويعود الإغلاق الحكومي إلى فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التمويل، نتيجة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول بنود إنفاق أساسية، أبرزها ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية. ولا تزال المفاوضات بين الجانبين متوقفة وسط تبادل الاتهامات السياسية حول المسؤولية عن الأزمة وإطالة أمدها.

وبحسب التشريعات الأميركية، تستمر الوزارات والهيئات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية في عملها أثناء فترات الإغلاق، إلى جانب الموظفين المكلفين بـ”حماية الأرواح والممتلكات”. هؤلاء يطلب منهم العمل دون راتب موقتا، على أن تدفع مستحقاتهم بعد تسوية الأزمة المالية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

