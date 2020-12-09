مجلس النواب الأمريكي يقر ميزانية الدفاع رغم معارضة ترامب

رغم معارضة الرئيس دونالد ترامب وتهديده باستخدام الفيتو، وافق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، على قانون الإنفاق الدفاعي.

وتبلغ قيمة الإنفاق الدفاعي وفق القانون 740 مليار دولار، وحاز على 335 صوتا مقابل 78، في مجلس النواب، في تأييد من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري.

وقال مكتب الإدارة والميزانية، الثلاثاء، إن مستشاري ترامب سيوصون باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون المقدر بـ 740 مليار دولار “لأنه لا يلغي المسؤولية لشركات التواصل الاجتماعي”.

ويحاول ترامب إلغاء القانون أو تعديله منذ مايو الماضي،إذ يرى أنه يحمي الوضع القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي، التي يتهمها بالاستمرار بالانحياز ضد معسكره السياسي.

وفي تغريدة سابقة كتب ترامب بخصوص القانون، قائلا إن “المادة 230 هو هدية حصانة تمنحها الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا الكبرى “ويمثل تهديدا خطيرا لأمننا القومي ولنزاهة الانتخابات”.

في المقابل، أشار العديد من المشرعين، بمن فيهم الجمهوريون، إلى أنهم سيصوتون لإلغاء حق النقض (الفيتو) لما يُنظر إليه على أنه مشروع قانون لا بد منه.

وقالوا إنه إذا لم يتم سنّه بحلول الوقت الذي يغادر فيه الكونغرس الحالي واشنطن في نهاية هذا الشهر، فسيتم خفض رواتب أعضاء الخدمة العسكرية وستتوقف بعض البرامج المهمة.