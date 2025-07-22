مجموعة الإمارات تطلق خطة توظيف واسعة

أعلنت مجموعة الإمارات الشركة الأم لطيران الإمارات اليوم الثلاثاء أنها تتطلع إلى زيادة قوتها العاملة 17300 موظف، بما يشمل توظيف المزيد من أطقم الضيافة الجوية والطيارين والمهندسين، بالإضافة إلى موظفي الشحن والمناولة الأرضية.

تخطط مجموعة الإمارات المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي صندوق الثروة السيادي لدبي، لإضافة وظائف في 350 شريحة مختلفة عبر المجموعة خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس آذار المقبل بما يزيد إجمالي قوتها العاملة 14 بالمئة. وأضافت أن الوظائف الجديدة ستشمل أكثر من أربعة آلاف وظيفة في شركة دناتا للمناولة الأرضية التابعة لها.

وتلعب طيران الإمارات دورا رئيسيا في تعزيز مكانة دبي باعتبارها مركزا عالميا. وفي إطار خطة مدتها 10 سنوات تُعرف باسم دي33، تسعى الإمارة إلى تنمية اقتصادها من خلال الاستثمار في السياحة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، منها رؤوس أموال في مجال العقارات.

ووفقا لبيانات حكومية، استقبلت دبي التي تحتضن أطول برج في العالم 8.68 مليون زائر بين يناير كانون الثاني ومايو أيار من العام الجاري، بزيادة سبعة بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في البيان إنه في إطار خطة التوظيف، ستستضيف طيران الإمارات أكثر من 2100 يوم مفتوح وفعاليات أخرى لاكتساب المواهب في 150 مدينة خلال العام.