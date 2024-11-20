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مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي تمدد نشر قواتها في الكونغو لمدة عام

منذ ساعة واحدة
مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي تمدد نشر قواتها في الكونغو

مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي تمدد نشر قواتها في الكونغو

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مددت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، اليوم الأربعاء، نشر قواتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة عام، حيث تساعد الحكومة في قتال الجماعات المتمردة.

ونشرت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي البعثة في الكونغو في ديسمبر/ كانون الأول 2023 مع تفويض مدته عام.

وعبر بيان صدر بعد اجتماع زعماء المنطقة في هاراري عاصمة زيمبابوي عن القلق إزاء الوضع الأمني والإنساني في الكونغو وأكد دعم التكتل للحكومة.

والكونغو هي إحدى الدول الأعضاء في المجموعة وعددها 16 دولة.

وجاء في البيان “قررت القمة تمديد ولاية بعثة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة عام واحد، ومواصلة الاستجابة الإقليمية لمعالجة الوضع الأمني غير المستقر السائد”.

ويحتدم الصراع في شرق الكونغو المضطرب منذ عقود بين عدد كبير من الجماعات المسلحة المتنافسة على الأراضي والموارد.

وقُتل مئات الآلاف ونزح الملايين بسبب القتال الذي استمر على الرغم من العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار.

    المصدر :
  • رويترز

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