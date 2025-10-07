مجموعة فرنسية: فرنسا ستزود المغرب بثلثي احتياجاته من القمح اللين

قال فيليب هوسيل الرئيس الدولي لمجموعة إنتيرسيريال الفرنسية للحبوب اليوم الثلاثاء إن مصدري القمح الفرنسيين سيزودون المغرب بثلثي احتياجاته من القمح اللين، أي ما يعادل 3.5 مليون طن، خلال موسم 2025-2026.

ومن المتوقع أن يستورد المغرب 5.5 مليون طن من القمح اللين، وهو المنتج الرئيسي المستخدم كغذاء، خلال العام الحالي الممتد من يونيو حزيران الماضي إلى نهاية مايو أيار من العام المقبل، وفقا لتقديرات نقابة المصدرين سيناكومكس.

وأعلن المغرب حصادا أقل من المتوسط ​​في السنوات الماضية بسبب الجفاف. وبلغ حصاد القمح اللين في هذا الموسم 2.4 مليون طن.

وقال عبد القادر العلوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن إنه على الرغم من ضعف الحصاد المحلي فإن المخزونات لا تزال عند مستوى “مطمئن” يغطي احتياجات المطاحن لأكثر من ثلاثة أشهر.

ورأى متعاملون مغاربة شاركوا في مؤتمر لإنتيرسيريال في الدار البيضاء أن الحصاد الفرنسي هو الأنسب، بالنظر لوفرته وقربه من الموانئ المغربية مقارنة بمناشئ أخرى مثل منطقة البحر الأسود والأرجنتين.

وقال عمر اليعقوبي رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب “نتطلع أيضا إلى القمح الروسي والألماني والبولندي، بالإضافة إلى الأرجنتين، حيث تكون الأسعار جذابة”.

وأظهرت بيانات الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب أن المغرب استورد من يونيو حزيران إلى سبتمبر أيلول 1.5 مليون طن من القمح اللين، 996.368 طن منها من فرنسا تليها الولايات المتحدة بصادرات 94.688 طن ثم روسيا بواقع 85.499 طن وليتوانيا بإجمالي 63 ألف طن.