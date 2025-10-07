الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجموعة فرنسية: فرنسا ستزود المغرب بثلثي احتياجاته من القمح اللين

منذ 18 دقيقة
فرنسا والمغرب

فرنسا والمغرب

A A A
طباعة المقال

قال فيليب هوسيل الرئيس الدولي لمجموعة إنتيرسيريال الفرنسية للحبوب اليوم الثلاثاء إن مصدري القمح الفرنسيين سيزودون المغرب بثلثي احتياجاته من القمح اللين، أي ما يعادل 3.5 مليون طن، خلال موسم 2025-2026.

ومن المتوقع أن يستورد المغرب 5.5 مليون طن من القمح اللين، وهو المنتج الرئيسي المستخدم كغذاء، خلال العام الحالي الممتد من يونيو حزيران الماضي إلى نهاية مايو أيار من العام المقبل، وفقا لتقديرات نقابة المصدرين سيناكومكس.

وأعلن المغرب حصادا أقل من المتوسط ​​في السنوات الماضية بسبب الجفاف. وبلغ حصاد القمح اللين في هذا الموسم 2.4 مليون طن.

وقال عبد القادر العلوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن إنه على الرغم من ضعف الحصاد المحلي فإن المخزونات لا تزال عند مستوى “مطمئن” يغطي احتياجات المطاحن لأكثر من ثلاثة أشهر.

ورأى متعاملون مغاربة شاركوا في مؤتمر لإنتيرسيريال في الدار البيضاء أن الحصاد الفرنسي هو الأنسب، بالنظر لوفرته وقربه من الموانئ المغربية مقارنة بمناشئ أخرى مثل منطقة البحر الأسود والأرجنتين.

وقال عمر اليعقوبي رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب “نتطلع أيضا إلى القمح الروسي والألماني والبولندي، بالإضافة إلى الأرجنتين، حيث تكون الأسعار جذابة”.

وأظهرت بيانات الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب أن المغرب استورد من يونيو حزيران إلى سبتمبر أيلول 1.5 مليون طن من القمح اللين، 996.368 طن منها من فرنسا تليها الولايات المتحدة بصادرات 94.688 طن ثم روسيا بواقع 85.499 طن وليتوانيا بإجمالي 63 ألف طن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عبدالله البرغوثي ومروان البرغوثي وأحمد سعدات. إرم نيوز
غزة تحت القصف
من هم أبرز الأسرى التي تصر حركة حماس على إطلاق سراحهم؟
الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي
بحضور باراك.. الرئيس السوري يلتقي قائد قسد في دمشق
زلزال
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

الأكثر قراءة

مسيرة إسرائيلية
الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
طقس لبنان
تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
مقاتلون من حزب الله
استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"