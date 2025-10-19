الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
مجموعة قرصنة إيرانية تكشف هوية 17 عالماً عسكرياً إسرائيلياً.. وتهددهم بالمحاسبة!

منذ 6 دقائق
قراصنة إيران- أرشيفية

قراصنة إيران- أرشيفية

نشرت مجموعة القرصنة الإيرانية “حنظلة” معلومات سرية عن 17 عالما عسكريا إسرائيليا، قائلة إنها “بداية محاسبة مهندسي الحرب والدمار”.

وقالت المجموعة في رسالتها الأسبوعية إن هذا الكشف “غير مسبوق” وإنها ولأول مرة تنشر “هوية وتفاصيل شخصية وسرية للغاية” لـ17 عالما عسكريا إسرائيليا رفيعا للغاية رجالا ونساء، يتواجدون في قلب ما وصفتها بـ”آلة الحرب التابعة للكيان الصهيوني”.

ووصفتهم بأنهم “مهندسو الدمار والعقول المدبرة وراء الأسلحة التي جلبت الخوف والمعاناة والموت للعديد من المدنيين الأبرياء”.

وأكد قراصنة “حنظلة” أنه من هذه اللحظة فصاعدا، لن يتمكن أي واحد منهم من السير بحرية، سواء في مختبراتهم أو في منازلهم، العالم الآن يعرف هويتكم وما فعلتموه، أصدقاؤنا وأنصارنا أقرب مما تتصورون”.

وأضافوا: “لم يعد بإمكانكم الاختباء وراء ألقابكم أو حراسكم، لقد حان وقت الحساب على جرائمكم ضد الإنسانية، ولم يعد ذلك كابوسا بعيدا، بل وصل إلى عتبة أبوابكم”.

يذكر أن هذه المجموعة قد كشفت الأسبوع الماضي عن معلومات حول “15 مجرما إسرائيليا مطلوبا”.

وأصدرت مجموعة “حنظلة” في وقت سابق بيانا أكدت فيه أنها “ستمزق شبكات الظلم إربا إربا كل يوم سبت بدقة جراحية”.

