مجموعة وود البريطانية تدرس عرضا مشروطا من صدارة لتجاوز التدفقات النقدية السلبية

قالت مجموعة وود اليوم الاثنين إن شركة صدارة ومقرها دبي قدمت عرضا مشروطا لشركة خدمات حقول النفط والهندسة البريطانية يتضمن 35 بنسا للسهم واحتمال ضخ سيولة تبلغ 450 مليون دولار.

أحيت وود المناقشات بشأن الصفقة في فبراير شباط بعد أن تقدمت شركة سدارة بعروض متعددة قوبلت بالرفض. وألغت سدارة خططها للاستحواذ العام الماضي بسبب تنامي المخاطر الجيوسياسية والضبابية في الأسواق المالية.

ويأتي أحدث عرض من صدارة، والذي يقيم وود بنحو 242 مليون جنيه إسترليني، قبيل الموعد النهائي المحدد في 17 أبريل نيسان لشركة الهندسة والاستشارات التي يوجد مقرها بدبي لتقديم عرض رسمي.

وأكدت الشركة البريطانية أنها “تنوي التوصية” لمساهميها بعرض نهائي بهذه الشروط في حالة تقديمه.

توقعت مجموعة وود في فبراير شباط أنها ستواجه عاما آخر من التدفقات النقدية السلبية، وذلك بعد سنوات مضطربة شهدت مشكلات في قسم المشروعات وضغوط من المستثمرين النشطين للسعي إلى البيع ومحاولات استحواذ فاشلة ومراجعة استراتيجية في الآونة الأخيرة.

وقالت وود اليوم إنها تسعى لتمديد تسهيلات ديونها وإن صدارة أحرزت “تقدما ملحوظا” في إجراءات الفحص النافي للجهالة.

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